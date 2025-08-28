Mercato Juve, Zhegrova più vicino? I dettagli dell’affare

Edon Zhegrova è il principale obiettivo della Juve di questi ultimi giorni di mercato. La società è pronta a soddisfare il Lille

Edon Zhegrova è un forte obiettivo della Juve ma dipende esclusivamente dalla cessione di Nico Gonzalez. La dirigenza della Vecchia Signora attende il via libera da Madrid ma è già pronta per la cessione dell’ex Fiorentina. Nel frattempo, la trattativa per il kosovaro è indirizzata nel giusto verso.

La società bianconera ha già trovato un accordo totale con il giocatore sui termini del contratto e, soprattutto, è pronta ad accettare le condizioni del Lille per il suo cartellino. Dunque, prima del gong di mercato, Comolli presenterà un’offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro.