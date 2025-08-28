Mercato Juve, Zhegrova più vicino? I dettagli dell'affare
Home > Calciomercato Juve

Mercato Juve, Zhegrova più vicino? I dettagli dell’affare

Riccardo Focolari
roma
28 Agosto, 13:00
Edon Zhegrova è il principale obiettivo della Juve di questi ultimi giorni di mercato. La società è pronta a soddisfare il Lille

Edon Zhegrova è un forte obiettivo della Juve ma dipende esclusivamente dalla cessione di Nico Gonzalez. La dirigenza della Vecchia Signora attende il via libera da Madrid ma è già pronta per la cessione dell’ex Fiorentina. Nel frattempo, la trattativa per il kosovaro è indirizzata nel giusto verso.

La società bianconera ha già trovato un accordo totale con il giocatore sui termini del contratto e, soprattutto, è pronta ad accettare le condizioni del Lille per il suo cartellino. Dunque, prima del gong di mercato, Comolli presenterà un’offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 28 Agosto, 12:03
Mercato Juve, Nico Gonzalez-Atletico: nodo sulla formula. I dettagli
Trattativa ad oltranza tra Juventus e Atletico Madrid per trovare un'intesa su Nico Gonzalez. Resta un nodo importante
Stefania Palminteri - 28 Agosto, 11:30
Mercato Juve, Savona-Nottingham: accordo vicino? Le ultime
Stefania Palminteri - 28 Agosto, 11:00
Mercato Juve, Di Marzio si espone: “Ultimo passo per Kolo Muani. E Vlahovic…”
Stefania Palminteri - 27 Agosto, 14:00
UFFICIALE | Mercato Juve, Arthur al Gremio. Il comunicato
Stefania Palminteri - 27 Agosto, 12:32
Mercato Juve, Molina in secondo piano? Il punto sull’esterno
Riccardo Focolari - 27 Agosto, 11:59
Mercato Juve, si continua a seguire la pista Arnau Martinez. I dettagli
Stefania Palminteri - 27 Agosto, 11:00
Mercato Juve, intreccio Zhegrova-Nico Gonzalez. Le ultime
x