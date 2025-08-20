Douglas Luiz passa al Nottingham Forest
Douglas Luiz passa al Nottingham Forest

Cristiano Passa
TORINO
20 Agosto, 14:19
Il calciatore brasiliano torna in Premier League dopo aver passato una sola stagione a Torino tra i bianconeri

La Juventus sta preparando alla Continassa l’inizio della prossima stagione, che prenderà il via domenica tra le mura amiche dell’Allianz Stadium contro il Parma. La squadra si sta allenando alla Continassa agli ordini di Igor Tudor, che oggi ha salutato uno dei suoi ormai ex giocatori.

È fatta per Douglas Luiz al Nottingham

Dopo aver passato una sola stagione a Torino, il centrocampista brasiliano Douglas Luiz è tornato in Premier League: il calciatore è stato infatti acquistato a titolo definitivo dal Nottingham Forest, unica destinazione che il brasiliano aveva accettato. Il calciatore dovrebbe sostenere le visite mediche già nella giornata di domani, con la Juventus che incasserà una cifra di poco superiore ai 30 milioni di euro. 

