Se Douglas Luiz parte, la Juventus punta tre nomi per sostituirlo

Douglas Luiz rischia di dire addio alla Juventus. I bianconeri, per questo, stanno valutando una mossa a sorpresa

Con Douglas Luiz ormai a un passo dal Nottingham Forest, in casa Juventus si guarda già avanti. Serve un sostituto a centrocampo, e il nome che circola con più insistenza è quello di Matt O’Riley, classe 2000, oggi al Brighton.

3 nomi per sostituire Douglas Luiz

Il danese è considerato il profilo più adatto per raccogliere l’eredità del brasiliano, ma non è l’unica opzione sul tavolo. Tra le alternative ci sono Carney Chukwuemeka, giovane inglese del Chelsea con margini enormi di crescita, e un volto già noto al calcio italiano: Franck Kessié. L’ivoriano, ex Atalanta e Milan, è adesso in Arabia con l’Al Ahli, ma il suo nome continua a riapparire nei discorsi di mercato. La Juve valuta, incrocia scenari e disponibilità. L’uscita di Douglas Luiz può aprire un buco a centrocampo, e da lì passa uno dei nodi principali dell’estate bianconera.