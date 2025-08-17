Douglas Luiz-Juventus, la strada è segnata
Riccardo Focolari
Torino
17 Agosto, 11:15
Nuovi aggiornamenti di calciomercato che riguardano Douglas Luiz si fanno largo in casa Juventus: il punto della situazione

Un anno fa la Juventus investiva quasi 50 milioni per portarlo a Torino. Douglas Luiz doveva essere il centrocampista del salto di qualità, invece non ha mai davvero preso in mano la squadra. Oggi il suo nome è sul taccuino delle cessioni, e stavolta la strada sembra segnata.

Il Nottingham Forest ha deciso di muoversi con decisione. La spinta è arrivata con la qualificazione all’Europa League, garantita dal declassamento del Crystal Palace in Conference a causa dei problemi di multiproprietà con il Lione. Un giro di posti che ha dato agli inglesi più soldi Uefa e più coraggio per affondare. Da lì, i contatti con la Juve sono diventati sempre più fitti.

Per i bianconeri la mossa ha un peso concreto: la cessione a titolo definitivo permetterebbe di incassare circa 40 milioni e di evitare la minusvalenza. Una scelta di bilancio che segue la linea tracciata da Giuntoli, impegnato da mesi a liberare spazi e stipendi troppo pesanti. Significa anche la possibilità di reinvestire, se si aprirà l’occasione giusta. Restano i dettagli da sistemare, ma la sensazione è netta: Douglas Luiz ha già un piede in Premier. Everton e West Ham provano a inserirsi, ma al momento il futuro del brasiliano sembra colorarsi di rosso Forest.

