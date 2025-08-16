Calciomercato, la Juventus su Douglas Luiz ha deciso
Calciomercato, la Juventus su Douglas Luiz ha deciso

Riccardo Focolari
Torino
16 Agosto, 11:57
Douglas Luiz
Su Douglas Luiz arrivano degli aggiornamenti importanti e pesanti che potrebbero cambiare tutto: il punto della situazione

Fabiana Della Valle, nel suo canale YouTube, ha affrontato il tema del futuro di Douglas Luiz, e le sue parole non lasciano dubbi: il brasiliano è uno dei giocatori destinati a lasciare la Juventus. Come riportato da Juvenews.eu, la linea del club è chiara: l’obiettivo è monetizzare, perché l’ex Aston Villa è costato parecchio e oggi rappresenta una delle pedine con cui si può fare cassa. La richiesta si aggira intorno ai 40 milioni di euro, cifra che permetterebbe ai bianconeri di evitare minusvalenze. Non mancano gli estimatori, soprattutto in Premier League, dove Douglas Luiz ha ancora mercato e diversi club interessati. La Juve, insomma, lo considera un sacrificio utile per finanziare altre operazioni, senza scendere sotto una valutazione che ritiene congrua.

