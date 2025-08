Douglas Luiz verso la Premier: contatti intensificati

Il giocatore è ormai fuori dal progetto di Igor Tudor, e nonostante si stia allenando con la squadra è destinato a partire

La Juventus sta continuando la preparazione in Germania in vista dell’inizo della prossima stagione. I bianconeri saranno al quartier generale dell’Adidas fino all’11 agosto, giorno dell’amichevole contro il Borussia Dortmund. La squadra farà poi ritorno a Torino, con alcuni giocatori che però sono destinati a lasciare Madama prima del suo ritorno in Italia.

Contatti con la Premier

Dopo aver definito la cessione di Weah al Marsiglia infatti, la Juventus sta lavorando a quella di Douglas Luiz, ormai fuori dal progetto visto anche quanto successo all’inizio del ritiro, con il giocatore che ha deciso di non presentarsi con il resto della squadra. La società bianconera sta valutando le offerte che stanno arrivando dalla Premier League, con il Nottingham Forest che continua ad insistere per portare il calciatore tra le sue fila. Gli inglesi hanno un principio di accordo con il centrocampista sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni a stagione. La Juventus chiede 40 milioni per il cartellino, con la società inglese che sta spingendo per un prestito con obbligo di riscatto a cifre più basse.