Douglas Luiz, arriva l’annuncio di Sportmediaset sul futuro

In relazione alle ultime indiscrezioni di calciomercato che stanno circolando, ci sono delle novità pesanti in casa Juventus

Da giorni nell’aria, ora la sensazione è che siamo davvero ai titoli di coda. Douglas Luiz, arrivato solo un’estate fa tra grandi aspettative, sembra destinato a chiudere rapidamente la sua parentesi juventina.

Non c’è ancora l’annuncio ufficiale, certo, ma i segnali vanno tutti nella stessa direzione: il centrocampista classe ’98 è ormai a un passo dall’addio. Le voci si rincorrono con insistenza. A Torino raccontano di contatti fitti nelle ultime ore, dirigenti bianconeri in collegamento costante con il Nottingham Forest, club inglese che da settimane sta corteggiando il brasiliano. La Juventus, alle prese con la necessità di alleggerire il bilancio e sistemare la rosa, non ha chiuso la porta. Anzi, stavolta la volontà sembra chiara: aprire alla cessione se arrivano le condizioni giuste.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la formula sarebbe quella del trasferimento a titolo definitivo. Un dettaglio non da poco, perché significa che non si parla più di prestiti o soluzioni tampone: il Nottingham vuole investire e il giocatore, dal canto suo, avrebbe già trovato un accordo di massima con il club inglese. Un segnale concreto, che lascia intendere come le parti stiano correndo verso l’intesa finale.

Ora resta solo da capire quando arriverà la fumata bianca e, soprattutto, quanto incasserà la Juventus da questa operazione. Perché se da un lato c’è la certezza che Douglas Luiz non vestirà più bianconero, dall’altro c’è curiosità su come verranno reinvestiti quei soldi. Magari su un colpo a sorpresa, magari per blindare altri ruoli. La certezza, al momento, è una soltanto: l’addio del brasiliano è ormai dietro l’angolo.