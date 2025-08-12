Donnarumma alla Juventus: ecco come stanno le cose (davvero)

Nuovi aggiornamenti relativi alla possibilità di vedere Donnarumma alla Juventus: ecco come stanno le cose

A Torino se ne parla, sì, ma la realtà è che l’idea Donnarumma alla Juve oggi ha il sapore di un sogno lontano. Il portiere della Nazionale, classe ’99, è finito praticamente sulla lista dei partenti del PSG, che vuole fare cassa e alleggerire il monte ingaggi. A Parigi non fanno mistero: se arriva l’offerta giusta, le porte si aprono.

Donnarumma alla Juventus: ecco come stanno le cose

Il problema? I numeri. Il cartellino è valutato attorno ai 50 milioni di euro, e qui iniziano i guai per i bianconeri. Non è solo una questione di prezzo, ma anche di stipendio: Donnarumma viaggia su cifre da top assoluto, oltre i 10 milioni netti a stagione. In un bilancio come quello della Juve, oggi, operazioni così rischiano di mandare all’aria tutto l’equilibrio.

In Premier, invece, queste cifre non spaventano. Chelsea e Manchester United stanno alla finestra, pronti a muoversi se il PSG darà segnali di apertura. E non sono soli: anche il Bayern Monaco tiene il radar acceso, perché un portiere di quel livello, sul mercato, non capita spesso.

La sensazione finale

Insomma, la sensazione è che l’asta vera, se ci sarà, si giocherà fuori dall’Italia. Alla Juve, salvo scossoni o cessioni pesanti in tempi brevi, restano le mani legate. E il futuro di Donnarumma, almeno oggi, sembra destinato a prendere un aereo per Londra o Monaco, più che per Torino.