Donnarumma, il futuro è deciso: ecco dove andrà

Donnarumma è stato ufficialmente piazzato sul mercato e il City sa di avere il coltello dalla parte del manico

Gianluigi Donnarumma non tornerà in Italia. Il portiere della nazionale, classe ’99, non vestirà la maglia della Juventus: il futuro sembra ormai scritto e porta in Inghilterra. Secondo L’Equipe, Luis Enrique lo ha praticamente messo alla porta al PSG e il Manchester City si è mosso con decisione.

Il futuro di Donnarumma è deciso

L’accordo tra club e giocatore ci sarebbe già, restano da limare i conti con i parigini: la richiesta è di 40 milioni più 15 di bonus, ma gli inglesi spingono per abbassare la cifra. Il motivo è semplice: Donnarumma è stato ufficialmente piazzato sul mercato e il City sa di avere il coltello dalla parte del manico. Per il portiere azzurro si aprirebbe così una nuova avventura in Premier League, sotto la guida di Pep Guardiola. E per la Juve, che lo aveva seguito da vicino, resta solo l’idea di un’occasione sfumata.