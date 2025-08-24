Calciomercato Juve, Djalò pronto a partire: un club è fortemente interessato
Calciomercato Juve, Djalò pronto a partire: un club è fortemente interessato

Riccardo Focolari
roma
24 Agosto, 12:22
Tiago Djalò è pronto a lasciare la Juventus, ma può andare via anche dopo il primo settembre. Ecco per quale motivo

La Juventus continua a lavorare in uscita. Mentre si parla di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid e Facundo Gonzalez al Cagliari, c’è anche un altro giocatore in procinto di lasciare Torino. Si tratta di Tiago Djalò. Il difensore portoghese è finito nel mirino del Besiktas.

Il club di Istanbul, tuttavia, è pronto ad approfittare dei tempi più lunghi del mercato turco, che chiuderà dopo il primo settembre.Non si tratta ancora di una trattativa definita, ma i contatti sono avviati. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, che potrebbe vedere la SuperLig come un’occasione per rilanciarsi con maggiore continuità.

