Calciomercato Juve, Djalò pronto a partire: un club è fortemente interessato

La Juventus continua a lavorare in uscita. Mentre si parla di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid e Facundo Gonzalez al Cagliari, c’è anche un altro giocatore in procinto di lasciare Torino. Si tratta di Tiago Djalò. Il difensore portoghese è finito nel mirino del Besiktas.
Il club di Istanbul, tuttavia, è pronto ad approfittare dei tempi più lunghi del mercato turco, che chiuderà dopo il primo settembre.Non si tratta ancora di una trattativa definita, ma i contatti sono avviati. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, che potrebbe vedere la SuperLig come un’occasione per rilanciarsi con maggiore continuità.