Mercato Juve, Djalo-Besiktas: ci siamo! Ecco cosa manca per concludere

La trattativa con il Besiktas per Djalo corre verso il traguardo: la Juventus è pronta a dare l’ok alla cessione definitiva del portoghese

ll futuro di Tiago Djalò è sempre più lontano dalla Continassa. Il Besiktas ha intensificato i contatti con la Juventus per portare a Istanbul il difensore portoghese. L’operazione ha buone possibilità di chiudersi nei prossimi giorni, con i bianconeri intenzionati ad arrivare ad un accordo il prima possibile.

Arrivato a Torino dal Lille nell’inverno del 2024, il portoghese non è riuscito a ritagliarsi spazio con la maglia bianconera. Il contratto del portoghese scade nel 2026, ma il suo percorso in bianconero appare già destinato a chiudersi. L’operazione può chiudersi intorno ai 4 milioni di euro. La dirigenza bianconera attende solo l’accordo definitivo tra club e giocatore.