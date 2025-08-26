Mercato Juve, la dirigenza piomba su un terzino della Liga. I dettagli
Mercato Juve, la dirigenza piomba su un terzino della Liga. I dettagli

Stefania Palminteri
roma
26 Agosto, 14:29
Pass in avanti della Juventus per un terzino della Liga. Ha una clausola rescissoria che può essere trattata: le cifre

La Juventus continua a muoversi sul mercato degli esterni e nelle ultime ore sono arrivati segnali importanti per Arnau Martinez, terzino destro spagnolo classe 2003 in forza al Girona. La trattativa sta registrando passi in avanti: c’è una clausola rescissoria, ma il club bianconero potrebbe strappare un accordo-

Arnau Martinez è un ottimo terzino, nel mirino di diversi club europei. La sua clausola con il Girona è fissata a 14 milioni, ma il club spagnolo avrebbe aperto alla possibilità di trattare, scendendo fino a 10 milioni. Cifra che piace alla Vecchia Signora, in cerca di rinforzi nella catena di destra.

