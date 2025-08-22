Di Marzio dice che la Juventus sta per chiudere un colpaccio

Per Arthur, che torna dove tutto era iniziato, è l’occasione di ripartire

Gianluca Di Marzio ha svelato l’ultima mossa della Juventus: c’è l’accordo con il Gremio per riportare Arthur in Brasile.

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato

Il centrocampista, che a Torino era ormai ai margini del progetto, è vicino a partire in prestito. Si tratta del club in cui è cresciuto e con cui la Juve ha trovato un’intesa verbale: l’operazione verrà formalizzata nelle prossime ore, al massimo domani.

Dopo l’addio di Douglas Luiz, i bianconeri si preparano così a salutare anche Arthur, mai riuscito a trovare spazio reale con Tudor. Una soluzione che permette al giocatore di rimettersi in gioco e al club di alleggerire la rosa. Per Arthur, che torna dove tutto era iniziato, è l’occasione di ripartire. Per la Juve, un altro tassello in uscita in un mercato che sta entrando nel vivo.