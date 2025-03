Conte alla Juventus, annuncio clamoroso poco fa | News

Nuove voci su un possibile approdo di Antonio Conte alla Juventus: facciamo il punto della situazione su tutto

Si cambia tutto, di nuovo. Alla Juventus, ormai, purtroppo, sono abituati. Specialmente i tifosi che stentano a credere di come la loro squadra del cuore, da sempre eccellenza del calcio italiano in termini di gestione e mentalità vincente, sia potuta incappare in una fase della storia così incerta e ballerina. Da Maurizio Sarri ad Andrea Pirlo fino al ritorno di Max Allegri e all’arrivo di Thiago Motta: il filo rosso che ha unito queste gestioni è stata, a ben vedere, la mancanza di continuità. E quindi, via anche Thiago Motta.

A stagione in corso – questa sì che è stata una scelta forte – per far posto ad Igor Tudor. Uno che lo spirito Juve lo conosce, lo ha respirato prima da calciatore e poi da collaboratore tecnico. Ma la domanda è: fino a quando? Sarà un semplice traghettatore oppure, qualora la squadra centrasse il quarto posto e quindi la qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League, il tecnico della prossima stagione? Difficile da capire, al momento. Intanto, le notizie di calciomercato relative al futuro della panchina bianconera non mancano.

News calciomercato Juventus: Conte a giugno?

La Gazzetta dello Sport, ad esempio, tira in ballo un vecchio topos: la possibilità che Antonio Conte – già tecnico della Juventus ed attuale allenatore del Napoli – possa riapprodare sulla panchina della Vecchia Signora. Secondo la Rosea, il salentino sarebbe il nome forte per l’estate insieme a quello di Stefano Pioli. Con il primo ben favorito, nelle gerarchie del direttore Cristiano Giuntoli, sull’attuale allenatore dell’Al-Nasr. È una pista di calciomercato nota e arcinota, che ciclicamente torna in auge e che forse un minimo di possibilità la tiene. Tuttavia, Conte è legato col Napoli da un contratto triennale e non sarà facile portarlo via. E poi, ora, c’è Tudor. Che, comunque, si giocherà le sue chance di permanenza. Vedremo.