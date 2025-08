Contatti continui tra Juventus e PSG per Kolo Muani

I bianconeri continuano a trattare con la squadra francese per il ritorno dell'attaccante tra le fila bianconere

La Juventus sta lavorando sul campo in Germania per continuare la preparazione in vista della prossima stagione, con la dirigenza che invece sta lavorando sul mercato per cercare di migliorare la squadra a disposizione di Igor Tudor. Un mercato non semplice, che si è bloccato sull’affare Kolo Muani, attaccante tornato al PSG dopo il prestito degli ultimi sei mesi.

Voglia di ritorno

Il calciatore francese è tornato a Parigi, ma si sta allenando con la seconda squadra, ed aspetta novità positive per tornare a Torino: il giocatore è fuori dal progetto di Luis Enrique, e la Juventus sta cercando la formula per farlo tornare a vestire bianconero. La Juventus offrirebbe 10 milioni per il prestito ed un diritto di riscatto fissato a 35 più bonus da versare a giugno 2026: 45 milioni complessivi che si avvicinerebbero alla richiesta di 50 del PSG. La palla passa ora ai parigini, con Comolli che spera di avere il giocatore a Torino per l’amichevole contro la Next Gen in programma il 13 agosto.