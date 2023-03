Calciomercato Juventus – Colpo top, Cherubini ha già pronta l’offerta

Cherubini prepara l'offerta per un colpo top

E' una Juventus che sogna in grande sia sul campo sia per quanto concerne il calciomercato della prossima estate. Serpeggia un ritrovato ottimismo anche in ambito processuale. I legali bianconeri sono convinti di spuntarla davanti al Collegio di Garanzia del Coni e di ottenere l'annullamento della sentenza di penalizzazione. L'udienza preliminare del 27 marzo ci dirà di più su questo punto.