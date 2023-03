Calciomercato Juventus | Accelerata improvvisa: “Primo colpo molto vicino”

La Juventus vuole mantenere il trend positivo delle ultime giornate. Per riuscire in tale impresa dovrà superare la Roma nel big match di domenica sera. Nel frattempo cresce l'attesa per i risvolti processuali legati all'Inchiesta Prisma. I legali bianconeri sono fiduciosi sulla possibilità di annullare la sentenza di penalizzazione, in seguito al ricorso presentato nelle scorse ore.