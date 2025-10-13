Juventus, colpo di scena su Vlahovic: ecco cosa potrebbe succedere

In casa Juventus si continua a lavorare per costruire il futuro. Le voci che circolano fanno rumore. Una riguarda Vlahovic

Calciomercato, Vlahovic vuole dare tutto per la Juventus

La Juventus continua a lavorare per costruire qualcosa di importante in vista del prossimo futuro. Le voci che circolano parlano chiaro. Tremendamente. Ci sono molte questioni da risolvere. E una di queste riguarda sicuramente il futuro di Dusan Vlahovic. Secondo quelle che sono le indiscrezioni che abbiamo raccolto, infatti, potrebbe esserci un colpo di scena dietro l’angolo.

Per ora s’è detto che il rinnovo di Vlahovic sarebbe stato qualcosa di davvero impossibile da immaginare. Ora, invece, si parla anche d’altro. Ossia della possibilità di venirsi incontro.

Stando a quanto viene raccolto in esclusiva dalla redazione di Juvenews.eu, infatti, Vlahovic sarebbe deciso più che mai a fare bene con la maglia bianconera. E se Tudor dovesse dimostrargli fiducia, qualche piccolo spiraglio per tornare a credere in una firma esiste. Lo diciamo perché solo fino a qualche tempo fa, questa, sembrava una cosa a dir poco impossibile da credere. Quello che succederà lo staremo a vedere. Ma occhi aperti. Vlahovic alla Juve, potrebbe seriamente essere una storia non ancora finita.