Calciomercato Juve, colpo clamoroso al posto di Bremer

Indiscrezioni di calciomercato riguardanti la Juventus sembrano rendere bene l'idea di quello che potrebbe succedere da qui a breve

La Juventus continua ad operare in sede di calciomercato. Stanno circolando diverse voci che rendono bene l’idea di quello che potrebbe succedere da qui alle prossime settimane. Quando bisognerà mettersi a tavolino per decidere cosa fare e quando. In questo senso, in tema di calciomercato, il tema più scottante in assoluto rischia di essere quello che riguarda Bremer.

Juventus, bomba di calciomercato in arrivo

Il fortissimo difensore bianconero, a quanto pare, starà fuori per un bel po’. E visto il tipo di infortunio, la Juve sembra decisa a correre ai ripari. Il prima possibile. In questo senso, tutto lascia pensare che qualcosa di grosso possa accadere. Con la dirigenza Juventina che sembra veramente pronta a prendere un sostituto il prima possibile. Ovvio: serve un calciatore all’altezza della situazione. Tra i vari nomi che stanno circolando, ce ne sono due davvero grossi.

Il primo riguarda quello di Skriniar. Il calciatore sarebbe disposto – dicono – a tornare in Italia abbastanza agevolmente. Ma il più grosso, è un altro. Juvenews.eu ha indagato sulla questione e in esclusiva può svelarvi che la Juve, appunto, avrebbe messo nel mirino Kim. L’ex giocatore del Napoli, oggi al Bayern, sembra un serio candidato per la Juventus del futuro. In questo senso, le voci che circolano – come detto – sono importanti. Comolli e Modesto, sotto sotto, si starebbero pensando. E il giocatore, che pensa? Sempre secondo le nostre indiscrezioni, le possibilità che possa accettare l’idea di un ritorno in Italia, ci sono. E anche qui, sono alte. Insomma: Tudor può stare relativamente tranquillo. La Juve, non si farà trovare impreparata.