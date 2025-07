Colpo clamoroso? La Juventus ci sta provando | Calciomercato

La Juventus avrebbe in mente di tentare un colpaccio di calciomercato davvero niente male: ecco cosa c'è da sapere

La Juventus si rifà il look a destra. Con l’arrivo di Joao Mario, esterno destro in arrivo dal Porto con cui nel frattempo si è anche sistemato il riscatto di Francisco Conceicao, Igor Tudor ha una nuova freccia nella sua rosa. Ma il restyling non è finito qui. In attesa di sistemare la cessione di Timothy Weah al Marsiglia, affare in essere sulla base di 8 milioni di euro, Damien Comolli lavora a un altro colpo nello stesso ruolo. Fuori Weah, dentro un altro giocatore che andrà ad alternarsi a Joao Mario. È questa l’idea della dirigenza bianconera che, nel frattempo, ha già individuato il nome in questione.

Calciomercato Juventus, colpo clamoroso in arrivo? Ecco che cosa sappiamo

La Juventus è pronta a fare sul serio per Nahuel Molina. L’esterno argentino dell’Atletico Madrid è in cima alla lista dei rinforzi per la corsia destra al punto che Damien Comolli avrebbe già messo sul tavolo un’offerta da 25 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la trattativa sta entrando nella fase cruciale, con la Juve che ha ormai deciso di accelerare i tempi per portare il giocatore a Torino. A rafforzare la sensazione che il trasferimento di Molina sia imminente, con la Juve che spera di anticipare l’eventuale mossa di eventuali altri club che stanno all’uscio, ci sono alcuni movimenti in casa Atletico Madrid. I Colchoneros hanno infatti ufficializzato l’acquisto di Marc Pubill, esterno classe 2003, che ricopre esattamente il ruolo dell’ex Udinese. Una mossa che lascia pochi dubbi: Molina è sul mercato. E la Juventus è pronta a fare la sua mossa. Sarebbe un colpo importante che andrebbe a completare il reparto in maniera intelligente: un profilo esperto e subito pronto da alternare a un altro da svezzare come può essere Joao Mario.