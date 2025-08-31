Ciao Juventus, voglio andare via: ecco di chi si tratta

Insomma, la Juventus si muove ma la strada è in salita

La situazione di Nico Gonzalez resta calda. Su Gazzetta viene raccontata la voglia del giocatore di cambiare aria. Non da oggi, va detto: l’argentino insiste da settimane, segnale chiaro che l’avventura in bianconero potrebbe essere arrivata al capolinea.

Il tentativo con Nahuel Molina

Comolli ha provato la carta dello scambio. Proposta chiara: Nico per Nahuel Molina. Sulla carta un’operazione che avrebbe anche un senso, considerando il ruolo e le esigenze della Juventus. Ma qui arriva il problema: l’ex Udinese – ancora ieri seduto in panchina – non ha nessuna intenzione di lasciare Madrid. E soprattutto non in un anno che porta dritto al Mondiale.

Nuovi nomi sul tavolo

E allora? Si cercano alternative. Nelle ultime ore sono spuntati due profili: Mazraoui, oggi al Manchester United, e Juanlu Sanchez del Siviglia. Sondaggi, più che trattative vere e proprie. Ma i contatti ci sono stati.

Una partita ancora lunga

Insomma, la Juventus si muove ma la strada è in salita. Nico spinge per l’uscita, Comolli prova a costruire incastri, ma al momento il quadro resta complicato. Non è escluso che nelle prossime settimane arrivino altre piste, altri nomi. Perché una cosa è certa: il dossier Gonzalez non è affatto chiuso.