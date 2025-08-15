Ciao Juventus, è finita! Lo dice pure la Gazzetta...

Nuovi aggiornamenti di calciomercato parlano estremamente chiaro: c'è la possibilità di una rottura che sembrava dietro l'angolo

Nico Gonzalez e la Juventus, fine della corsa. L’argentino, che nel 3-4-2-1 di Igor Tudor sembra un pezzo fuori posto, ha deciso di cambiare aria. La richiesta di cessione è sul tavolo, la valutazione pure: 30 milioni. E dall’altra parte c’è l’Atletico Madrid di Simeone, connazionale di Nico, pronto a muoversi sul serio.

Juventus, le ultime di calciomercaro su Nico Goanzalez parlano chiaro

L’ex Fiorentina ha già detto sì alla Liga, con un occhio anche alla Premier che avrebbe gradito. Per lui sarebbe una boccata d’ossigeno dopo una stagione storta, fatta di infortuni e numeri magri: 5 gol e 4 assist in 38 partite, il peggior bottino da quando è arrivato in Italia nel 2021. Un’annata più ombra che luce, da archiviare in fretta.

Gonzalez ama stare alto, larghissimo nel tridente, ma nel modulo di Tudor non c’è spazio per quel tipo di libertà offensiva. E così la separazione è diventata la soluzione più logica.

La Juve non farà muro: basta che i conti tornino. Preso meno di un anno fa per 33 milioni più bonus, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, il club vuole rientrare di almeno 30 milioni. Magari con lo stesso schema. Atletico avvisato.