Calciomercato Juventus / Lo vogliono tutti, può prenderlo Cherubini – News

Nonostante la sconfitta per 2 a 1 in casa del Psg, dalla Juventus scesa in campo al Parco dei Principi sono arrivati segnali incoraggianti. I bianconeri avevano di fronte degli autentici alieni, ma hanno persino sfiorato l'impresa di pareggiare la gara dopo essere andati sotto per 2 a 0. Il responso è chiaro, la Vecchia Signora non è ai livelli dei parigini, ma solo perché non aveva a disposizione tre pezzi da 90 come Pogba, Di Maria e Chiesa. Insomma, ci sono i presupposti per essere positivi in vista del futuro.