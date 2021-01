Calciomercato Juventus, si cambia obiettivo? Sta girando una voce nuova

TORINO – La Juventus non può più permettersi di aspettare ancora. E’ arrivato il momento di intervenire in maniera importante ed evidente sul mercato prima che sia veramente troppo tardi. La batosta di Milano non può ovviamente essere il risultato di un calciomercato che per ora non ha regalato a Pirlo alcun rinforzo per l’immediato, ma ha fatto capire benissimo che qualche forza in più farebbe comodo al Maestro. Meglio se da subito, prima di rischiare di perdere altri punti vitali per strada. Come vi stiamo raccontando ormai da settimane, la Juve è alla ricerca di una prima punta. Vero, ma in queste ore sarebbero sorti dei dubbi all’interno della dirigenza bianconera. Dubbi che potrebbero cambiare le strategie di mercato della Vecchia Signora.

Per l’attacco c’è Scamacca, ma occhio ai colpi di scena

Come riferito da Sportmediaset, l’obiettivo principale per il reparto avanzato bianconero sarebbe Gianluca Scamacca, ma la società starebbe frenando perché alcuni dirigenti starebbero spingendo per intervenire a centrocampo invece che in attacco. Questione di priorità. Sempre secondo quanto si legge su Sportmediaset.it, in seno al club bianconero starebbe serpeggiando questo dubbio: con a disposizione CR7, i rientranti Morata e Dybala e il duo offensivo Chiesa-Kulusevski oltre al jolly Bernardeschi, è davvero così necessario investire in attacco? Se a qualcuno (forse anche più di qualcuno) la risposta affermativa verrebbe immediata, così parrebbe non essere per la Juventus. Se veramente questa indiscrezione corrispondesse al reale stato delle cose, le strategie dei bianconeri potrebbero cambiare negli ultimi giorni di calciomercato.

Obiettivo centrocampista?

L’identikit del centrocampista che servirebbe alla Juve sarebbe quello di un giocatore soprattutto di qualità, ma che alle doti tecniche abbini anche corsa e quantità. Il nome perfetto sarebbe quello di Rodrigo De Paul dell’Udinese, che però costa troppo. Sappiamo che a Paratici e Pirlo piace tantissimo anche Locatelli del Sassuolo, ma l’ex rossonero deciderà il proprio futuro la prossima estate. Di certo in questo mercato di gennaio servirà trovare un’occasione dal punto di vista economico, visto che la dirigenza bianconera non vuole spendere tanto. Vedremo dunque se la Vecchia Signora partirà veramente alla caccia anche di un centrocampista da far sbarcare subito a Torino. Da quanto ne sappiamo noi comunque, l’attaccante rimane effettivamente una priorità della Juve in questo mercato. Tanto che sulla lista della spesa di Paratici sono finiti tantissimi nomi per l’attacco. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<