Nico Gonzalez potrebbe far rientro a Torino nella prossima sessione di calciomercato. Nonostante l’esterno argentino stia disputando una grande stagione con l’Atletico Madrid, il club spagnolo starebbe effettuando delle valutazioni sul suo riscatto con l’obiettivo di far abbassare la cifra pattuita con la Juventus.

Gli aggiornamenti di Matteo Moretto

In merito alla situazione, è intervenuto l’insider di calciomercato Matteo, che in un video pubblicato su, ha parlato così sul futuro di Nico Gonzalez. Di seguito le sue parole:

“Nonostante l’apprezzamento tecnico, l’Atletico Madrid sembra intenzionato a muoversi con cautela per evitare di sborsare l’intera cifra pattuita. Il feeling che arriva da Madrid è che l’Atletico stia cercando comunque di non far scattare questo obbligo di riscatto perché questi 32 milioni di euro per l’Atletico sono considerati troppo troppo alti.

Sebbene la priorità del giocatore sia quella di rimanere nella capitale spagnola, la Juventus non sembra intenzionata a fare sconti. La posizione del club bianconero è chiara: o arrivano i 32 milioni, oppure il calciatore tornerà alla base per mettersi a disposizione del nuovo progetto tecnico.

Il diritto di riscatto della squadra spagnola è legato a condizioni molto specifiche. Moretto spiega che nell’accordo tra i club «c’è un obbligo di riscatto a 32 milioni di euro che scatta nel caso in cui Nico dovesse giocare il 60% delle gare di Liga, solo di Liga, di queste gare deve far almeno 45 minuti”.

Date queste circostanze, non è escluso quindi che l’argentino possa tornare in maglia bianconera, questa volta sotto la gestione tecnica di Luciano Spalletti.