Calciomercato Juventus – Voce clamorosa nella notte: “cosa è successo”

Calciomercato Juventus

NOTIZIE JUVE – E’ il momento di mantenere la calma e di vedere, di giorno in giorno, cosa succede. Diciamolo abbastanza chiaramente: la Juventus non vuole mollare. I bianconeri, ce la stanno mettendo tutta – nonostante il periodo complicatissimo – per regalare a Pirlo una squadra che possa avere tutti i margini non solo per confermarsi, ma anche per crescere. Ed è per questo motivo, che tutti, fra i tifosi bianconeri, si aspettano qualcosa di grosso da qui a breve. Le novità, in effetti, non mancheranno. Il problema è che oltre alle buone notizie ci sarà anche qualche colpo di scena. Uno dei quali, è stato svelato questa mattina da TuttoSport.

La notizia è relativamente semplice: Leo Messi non vuole far partire Suarez. Che novità, direte voi. Non è una notizia, ma una conferma. Che però, viene suffragata dall’indiscrezione riportata in Italia dal quotidiano Torinese, secondo cui nelle scorse ore ci sarebbe stata una cena fra Koeman eLeo per pianificare il modo di riuscire a far rimanere l’attaccante a Barcellona. Il tutto, mentre sempre dalla Spagna arrivano voci per cui il giocatore, invece, la prossima settimana potrebbe svincolarsi. Insomma: un delirio. L’unica cosa certa, è che la Juventus lo vuole e che farà di tutto per portarselo a casa. Per buona pace di Messi e di tutti i tifosi del Barcellona. Anche se va detto che i giorni passano veloci. E che dunque, Pirlo, potrebbe spiazzare tutti.

TuttoSport si interroga: fra indiscrezioni e passaporto (benedetto!) Pirlo è davvero disposto ad attendere fino alla fine (rischia di volerci ancora un po') per avere il Pistolero a disposizione? Noi, crediamo di sì. Anche se è un rischio. Che però, a quanto pare, il Maestro è disposto a correre. Vedremo.