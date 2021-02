Calciomercato Juventus, ultime notizie: occhi su due gioielli della Serie A

TORINO – Il calciomercato, soprattutto in casa Juventus, non finisce davvero mai. Le novità in vista della prossima stagione sono all’ordine del giorno e non è certo un caso. Fabio Paratici e gli altri uomini mercato della Juve hanno sempre le antenne dritte e, come loro solito, iniziano a muoversi con largo anticipo per pianificare ogni futura mossa e magari anticipare quelle di altri club. L’identikit di molti dei prossimi obiettivi della Vecchia Signora sono già abbastanza chiari. Si punterà su giocatori giovani ma già forti, magari anche con una buona dose di esperienza in Serie A. Proprio le caratteristiche di alcuni degli ultimi colpi, come Kulusevski e Chiesa. Anche così si spiega l’interessamento della Juventus per Scamacca e Locatelli, che potrebbero tornare di moda la prossima estate. E intanto la lista di Paratici continua ad allungarsi. In particolare, occhio ad altri due gioielli della nostra Serie A finiti nel mirino bianconero.

Occasione estiva

Attenzione all’asse di calciomercato con il Sassuolo, club “amico” della Juve proprio sul piano del mercato. Come detto, in estate i bianconeri potrebbero tornare a bussare alla porta degli emiliani per Scamacca e soprattutto Locatelli, ma non solo. Paratici infatti sarebbe alla finestra anche per un altro diamante di De Zerbi, cioè Jeremie Boga. Come riferisce Tuttomercatoweb, al momento le trattative tra l’esterno francese e il Sassuolo per il rinnovo contrattuale sarebbero ferme. Il classe ’97 è in scadenza nel 2022 e dunque, senza prolungamento, i neroverdi saranno costretti a metterlo sul mercato a fine stagione per non rischiare di perderlo a zero l’anno successivo. La Juventus sarebbe molto interessata e attenta alla situazione Boga, ma la concorrenza è altissima: in corsa ci sarebbero anche le altre big di Serie A, oltre a svariati altri club europei. Anche in questo caso però, “l’alleanza” di mercato con il Sassuolo potrebbe favorire la Vecchia Signora. Ma si preannuncia una dura sfida di mercato anche per il secondo nome in ballo, che sta attirando le attenzioni di tutti in questa stagione.

Derby d’Italia di calciomercato

Tra le rivelazioni di quest’annata di Serie A c’è sicuramente Mikkel Damsgaard, fantasista dal grande talento di proprietà della Sampdoria. Il danese classe 2000 si sta facendo notare a colpi di assist, gol e grandi giocate che, senza dubbio, lo renderanno uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo. Secondo TuttoJuve.com, i bianconeri sarebbero molto interessati al ragazzo, così come anche Beppe Marotta. Potrebbe dunque andare in scena un nuovo derby d’Italia sul mercato con i nerazzurri per Damsgaard, la cui valutazione si aggirerebbe già intorno ai 20 milioni di euro, forse anche qualcosa in più. Paratici e soci dunque continuano a sondare il mercato – sia quello internazionale che quello nazionale – alla ricerca di rinforzi. E occhio soprattutto agli obiettivi per la mediana bianconera, che in estate potrebbe andare incontro ad una semi rivoluzione. Proprio per questo infatti, Paratici avrebbe già messo nel mirino ben 9 grossi nomi per il centrocampo: >>> ECCO LA LISTA COMPLETA