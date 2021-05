TORINO - Come vi avevamo preannunciato, queste ore sarebbero state decisamente bollenti in casa Juventus. E la conferma arriva direttamente dalle ultime notizie che stanno circolando proprio in questi minuti in ambiente bianconero. Notizie che, di fatto, vanno a smentire completamente quelle arrivate durante la notte. In particolare, attenzione al tweet del noto esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio (ma non solo) <<<