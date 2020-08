Calciomercato Juventus – Ultim’ora, tutto confermato: “Trattativa avviata!”

Calciomercato Juventus, ultim’ora: trattativa avviata per un gioiello

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Sotto traccia, a fari spenti e senza troppo clamore mediatico intorno, ma il calciomercato della Juventus sta pian piano entrando nel vivo. E non potrebbe essere altrimenti, anche perché il ritiro bianconero è iniziato e la nuova stagione si sta già avvicinando a grandi passi. Paratici deve sbrigarsi e deve consegnare il prima possibile ad Andrea Pirlo la rosa al completo con cui lavorare. Come spesso vi abbiamo ripetuto, fondamentali saranno le cessioni. Parallelamente però si lavora anche in entrata, perché il Maestro chiede anche rinforzi. Uno di questi arriverà per la corsia di destra, che ha bisogno di forze nuove. Un laterale di spinta e intensità, qualcuno insomma di diverso per caratteristiche da Danilo e De Sciglio. E, come vi abbiamo già anticipato nei giorni scorsi, il nome giusto è già nella testa di Paratici da qualche tempo, tanto che il CFO bianconero adesso sarebbe passato dalle idee ai fatti muovendosi concretamente e avviando la trattativa.

Stiamo parlando di Sergino Dest, ennesimo gioiello sfornato dall’Ajax che è esploso in prima squadra durante la scorsa stagione nonostante i suoi 19 anni. Il terzino statunitense ma di origini olandesi ha stregato tutti: molti top club europei gli stanno già facendo la corte e la Juventus non fa eccezione. Anzi, la Vecchia Signora sarebbe entrata in azione come confermato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter: “La Juventus è molto interessata a Sergiño Dest (classe 2000) come nuovo terzino destro. I bianconeri hanno avviato le trattative con l’Ajax, che ha già rifiutato 20 milioni di euro per venderlo“. Servirà dunque una cifra più alta per strappare il laterale ai Lancieri, ma non ci sono dubbi che Paratici abbia scelto il classe 2000 come il rinforzo perfetto per la fascia destra. I contatti sono in corso, la Juve avanza per Dest. Ma non è ancora tutto. Sempre per quanto riguarda l’attacco infatti, in casa bianconera è scoppiato il terremoto Dybala: la Juventus ora valuta seriamente la cessione. E cosa succederebbe se alla fine Dybala dovesse veramente dire addio alla Vecchia Signora? A quel punto si aprirebbero le porte per un super acquisto e a Torino, al posto della Joya, potrebbe sbarcare un altro top player internazionale. Ecco dunque gli 8 big che potrebbero arrivare alla Juventus in caso di cessione di Paulo Dybala: >>>VAI ALLA LISTA