Calciomercato Juventus – Ultim’ora Suarez: arriva l’annuncio di Sky Sports

Calciomercato Juventus, ultim’ora Luis Suarez: novità da Sky

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il nome di Luis Suarez viene accostato con sempre maggiore insistenza alla Juventus, alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Higuain. I tifosi bianconeri stanno già sognando il tridente Dybala-Suarez-Ronaldo, che si candiderebbe ad essere uno dei migliori al mondo. Nelle ultime ore una trattativa che sembrava tutta in discesa pare essersi complicata: tra i problemi da risolvere c’è anche un problema di natura burocratica. La Juventus ha esaurito i posti per gli extracomunitari con l’arrivo di Weston McKennie, ed essendo Suarez uruguaiano dovrebbe trovare un escamotage. L’operazione sarebbe dunque possibile grazie alla moglie dell’attaccante, italiana di origine e già titolare della cittadinanza, come i tre figli della coppia. Una pratica che non sembra spaventare in alcun modo la Juventus, che starebbe puntando con decisione verso l’obiettivo. “La Juventus è fiduciosa che la situazione relativa al passaporto di Luis Suarez non fermerà il trasferimento in bianconero del giocatore” – ha annunciato Sky Sports UK. La dirigenza bianconera sembrerebbe dunque decisa a mandare in porto l’affare Suarez, tenendo comunque sempre in piedi la pista Dzeko per ogni eventualità. Anche il bosniaco è stato più volte accostato alla Juve, ma a quanto pare Paratici e soci preferirebbero puntare su un profilo che rappresenta un’occasione imperdibile. Sensazioni positive dunque per quanto riguarda il passaporto, ma in queste ore è suonato anche un altro campanello d’allarme sul fronte Suarez.

In molti infatti hanno ipotizzato che la permanenza di Messi al Barcellona potesse complicare la trattativa alla Juventus, con la Pulce pronta a chiedere la riconferma anche del suo compagno d’attacco. E ora che Messi ha annunciato ufficialmente che rimarrà in blaugrana almeno per un’altra stagione, il pericolo si è fatto concreto. Ma anche in questo caso arrivano novità confortanti per la Vecchia Signora. A darle è stato Guillem Balague, noto biografo di Messi e di CR7 che, tramite un tweet, ha affermato: “Non è vero che il futuro di Messi è legato a quello di Suarez. L’uruguaiano è d’accordo con la Juve e questo non influisce su ciò che deciderà Leo. La richiesta al Barcellona si è abbassata: anziché i due anni rimasti di contratto (uno su opzione), Suarez sarebbe contento se gli venisse pagato anche un solo anno“. Insomma, ci sono ancora varie situazioni ancora da sciogliere e da risolvere, ma le ultime notizie sul fronte Suarez possono far sperare in un lieto fine. Ma non è ancora tutto. Nel frattempo occhio infatti anche al mercato in uscita: ora Pirlo può dare il via libera a ben 9 cessioni, ecco la lista nera! >>>VAI ALLA NOTIZIA