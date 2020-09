Calciomercato Juventus, bomba Pedullà: “Confermo tutto, contatti avviati!”

Calciomercato Juventus, Paratici alla finestra per un grande colpo

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come abbiamo imparato a capire nel corso del tempo, Fabio Paratici è abituato a pianificare alcuni colpi di calciomercato della Juventus con largo anticipo, lavorandoci per lunghissimo tempo nell’ombra. A fari spenti e con calma, ma costantemente e inesorabilmente. E’ successo tantissime volte negli ultimi anni: gli ultimi esempi sono Rabiot, Ramsey ma in un certo senso anche Kulusevski. Insomma, alcune trattative di Paratici partono davvero da lontano, per poi accelerare sul fotofinish. Sarebbe questo il caso anche di un altro grandissimo obiettivo di mercato della Juve e pallino del CFO bianconero: Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero è uno dei primissimi nomi sulla lista della spesa di Paratici da ormai tantissimo tempo e il dirigente non lo ha mai perso di vista. I contatti con Mino Raiola non si sono mai interrotti e adesso sarebbe arrivato il momento per provare l’affondo. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sul proprio sito, Raiola avrebbe fatto delle richieste proibitive al club rossonero per il rinnovo di Donnarumma: “Un contratto quinquennale da almeno nove milioni a stagione per Gigio, commissioni in doppia cifra per lui”. Davvero tanta roba insomma. Ma l’esperto di calciomercato ha aggiunto anche altri dettagli.

“Più passa il tempo, più la situazione si ingarbuglia. Perché anche la famosa clausola rescissoria, sbandierata dagli stessi che avevano dato per certo il rinnovo entro fine giugno/metà luglio, adesso avrebbe un valore davvero irrisorio (altro che 50 milioni…), visto che a gennaio Gigio sarebbe libero di andare ovunque. Già, ovunque dove? Noi possiamo confermarvi che la Juve sarebbe pronta a zero, è una traccia di mesi e mesi fa, trovando la soluzione per Szczesny la prossima estate, e garantendo al portiere dieci milioni di ingaggio a stagione più le famose commissioni in doppia cifra. I contatti sono andati avanti anche nelle ultime settimane”. Questo è quanto riporta AlfredoPedulla.com. L’idea Donnarumma a parametro zero stuzzicherebbe e non poco Paratici, che sarebbe in agguato e pronto all’affondo qualora i rossoneri non riuscissero a trovare l’accordo per il rinnovo con Gigio. Ma non è ancora tutto. Nel frattempo infatti, occhio anche al mercato in uscita. Ora Pirlo può dare il via libera a ben 9 cessioni: ecco la lista nera! >>>VAI ALLA NOTIZIA