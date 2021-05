TORINO - La Juventus si muove e prepara le sue mosse in vista del prossimo calciomercato estivo. E di lavoro da fare ce ne sarà davvero tanto. La Vecchia Signora infatti va incontro ad una grossa rivoluzione tra cambio in panchina, parecchie cessioni (alcune anche illustri) e nuovi colpi in entrata. E proprio per quanto riguarda gli acquisti, nelle ultime ore è stato svelato un nome sul quale la Juve starebbe puntando molto forte: eccolo <<<