Calciomercato Juventus – Muscoli e potenza: ecco l’ultima idea di Paratici

Calciomercato Juventus, riecco Jorge Mendes: nuovo super affare in vista?

NOTIZIE JUVE – Il colpo di calciomercato che portò Cristiano Ronaldo alla Juventus rimarrà nella storia bianconera. Protagonisti dell’affare del secolo furono ovviamente i dirigenti juventini, ma anche il potentissimo agente di CR7, Jorge Mendes. Il super procuratore portoghese è tra gli operatori di mercato più influenti del mondo e proprio dopo l’affare Ronaldo è diventato anche un prezioso alleato della Vecchia Signora. Tanto che non è assolutamente escluso che la Juve possa tornare a fare affari con Mendes, in questa o anche nelle prossime finestre di calciomercato. E una nuova idea su quello che potrebbe succedere sarebbe già spuntata.

Stando a quanto riferito da calciomercato.com infatti, il buon Jorge Mendes avrebbe già offerto alla Juventus Adama Traoré, esterno destro a tutta fascia dalla velocità esplosiva e dalla potenza fisica straripante. Una vera e propria “bestia”, che piace molto dalle parti della Continassa. Di proprietà del Wolverhampton, il 24 enne spagnolo di origini maliane è letteralmente esploso in Premier League con la maglia dei Lupi, tanto da aver attirato su di sé anche le attenzioni di Manchester City e Liverpool. Ma l’alleanza bianconera con Mendes, che come sappiamo ha una fortissima influenza all’interno del Wolverhampton, potrebbe risultare decisiva.

Traoré avrebbe ormai deciso di lasciare il Wolves e Jorge Mendes sarebbe già al lavoro per piazzarlo. Magari proprio alla Juve di Cristiano Ronaldo. Ma ci sono anche degli ostacoli da superare. Il problema principale, come sottolineato sempre da calciomercato.com, è il prezzo del cartellino del giocatore. Il club inglese infatti chiede addirittura 70 milioni di euro, una cifra ovviamente inarrivabile per la Juve in questo momento. Occhio però. Proprio l’influenza del potentissimo Jorge Mendes potrebbe giocare un ruolo fondamentale nell’eventuale trattativa, con i bianconeri che potrebbero davvero tentare l’affondo se riuscissero a piazzare sul mercato alcuni elementi che garantirebbero entrate economiche e plusvalenze importanti. E allora, come si potrebbe sbloccare l’affare?

Se la Juventus ad esempio piazzerà due giocatori come Douglas Costa e Federico Bernardeschi, da una parte farebbe spazio sulle fasce all'eventuale arrivo di Traoré e dall'altra accumulerebbe un importante tesoretto per tentare il colpaccio. Inoltre, stando a quanto riferito da TuttoJuve.com, Jorge Mendes starebbe lavorando anche sull'ipotesi scambio con il Wolverhampton: oltre agli stessi Douglas Costa e Bernardeschi, il nome caldo che sarebbe coinvolto nell'affare sarebbe quello di Aaron Ramsey. Staremo a vedere.