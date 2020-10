Calciomercato Juventus, ultime (pesanti) notizie: voci clamorose su Dybala

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Sembra proprio che in casa Juventus non si riesca a vivere senza una telenovela che cattura le attenzioni di tutti tra tifosi ed addetti ai lavori per mesi e mesi. Quella decisamente più scottante e che sta facendo parlare anche in queste ultime ore è relativa senza dubbio a Paulo Dybala e al suo futuro. Una questione di strettissima attualità ma che parte da lontanissimo e dura da praticamente un anno, forse di più. Ormai tutti sanno i trascorsi e le vicende che ci hanno accompagnato fino ad oggi, quindi è inutile ripetere il tutto. Più interessante è invece fare un focus sulle ultime notizie che stanno circolando in questo momento.

Partiamo dalla questione rinnovo, il fulcro principale di tutta la storia. Grossa distanza tra domanda e offerta e parti che rimangono ancora molto lontane. Per avvicinarle servirebbero nuovi incontri e faccia a faccia, ma la notizia (tutt’altro che rassicurante) è che l’agente della Joya, Jorge Antun, nella giornata di ieri ha lasciato Torino. Il procuratore era rimasto in città per più di un mese in attesa di un confronto con la Juventus, che però non è mai arrivato. Nessun passo avanti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport dunque, il tutto è stato rimandato al prossimo anno. E questi continui rinvii ovviamente stanno accendendo anche alcune voci di calciomercato.

Le indiscrezioni più scottanti stanno arrivando soprattutto dall’Inghilterra e dalla Spagna. Ultimamente si è parlato di un forte interessamento da parte del Chelsea, mentre in queste ore il Daily Mail ha rilanciato la candidatura del Real Madrid, che sarebbe pronto a presentare un’importante offerta alla Juve per Dybala. Occhio però anche all’altra super potenza spagnola, il Barcellona. Non è un mistero che i blaugrana stiano da tempo pensando alla Joya e Calciomercatoweb.com ha ipotizzato un nuovo scenario abbastanza clamoroso: uno scambio tra l’argentino e Coutinho, che starebbe perdendo posizioni nelle gerarchie del Barça. Un’ipotesi che, per ora, ci sentiamo di escludere. La telenovela comunque va avanti, sperando che davvero il 2021 possa portare novità ben più positive. Ma intanto, occhio anche al mercato in entrata. Rivoluzione bianconera in arrivo, parte il progetto giovani: in programma altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA