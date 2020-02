Calciomercato Juventus, tutto vero: arriva la notizia che fomenta i tifosi!

Calciomercato Juventus, Romano conferma tutto: i tifosi possono sognare

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Che Paratici si stia già muovendo anticipatamente in vista del prossimo calciomercato della Juventus ve lo abbiamo già ripetuto più volte in questi giorni, non è certo una novità. Come vi abbiamo già sottolineato anche che la prossima sarà un'estate davvero bollente in casa bianconera, visto che ci sarà moltissimo da fare sia in uscita che soprattutto in entrata per rimodellare e rinfrescare la rosa della Juve. Tutto il contrario di quanto fatto da Paratici a gennaio che, oltre al colpo Kulusevski proprio in prospettiva del prossimo anno, ha deciso di non muoversi in entrata. Questa però sarebbe stata una precisa scelta, una strategia di mercato adottata dal CFO bianconero. Come confermato anche dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano nel suo editoriale per Calciomercato.com infatti, Paratici avrebbe deciso di non toccare nulla a gennaio e di non investire denaro in vista di alcune grosse operazioni in programma per giugno. Secondo l'esperto di mercato infatti, la Juventus avrebbe tutta l'intenzione di piazzare un altro colpo top di livello internazionale anche la prossima estate, dopo quelli di CR7 e De Ligt. Romano poi ha fatto anche una sorta di identikit del possibile nuovo colpaccio bianconero: il super investimento con ogni probabilità verrà fatto in attacco per un giocatore dal costo molto elevato, ma che possa garantire anche una crescita e tanti anni a livelli altissimi. Un altro de Ligt insomma, ma per l'attacco. Occhio poi anche alla situazione riguardante il centrocampo, dove balla sempre il nome di Pogba, ma la priorità sarebbe il reparto offensivo. "Di certo, la Juve ha deciso di non sperperare denaro a gennaio e di agire in modo pesante su un altro colpo da prima linea per l'estate. Il nome dipenderà da più fattori, ma Paratici è già al lavoro su diversi fronti per avere la strada tracciata", conclude così il suo pezzo Fabrizio Romano.