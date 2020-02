Calciomercato Juventus, firma in arrivo: è fatta, ma Paratici spiazza tutti!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Tra le tante notizie di calciomercato della Juventus che continuano a circolare in questi giorni, ce ne sono almeno un paio davvero interessanti e che stanno facendo discutere parecchio tutto l’ambiente bianconero. In questo momento la società sta valutando diverse situazioni che potrebbero anche portare ad alcuni colpi di scena in vista del prossimo anno. Ma andiamo con ordine. Una notizia importante è certamente l’imminente fumata bianca per il rinnovo di contratto di Wojciech Szczesny. Come riportato anche da Calciomercato.com infatti, è praticamente tutto fatto per il prolungamento di contratto fino al 2024 del portiere bianconero, che a breve dovrebbe dunque mettere la firma sul nuovo contratto da 7 milioni netti a stagione. L’ufficialità è alle porte e la Juve è pronta a garantire Szczesny uno stipendio da top player. Un rinnovo che dunque potrebbe far pensare ad un giocatore blindato dalla Vecchia Signora ma, come detto, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Già perché dietro a questo accordo potrebbe nascondersi una precisa strategia di mercato di Paratici. Nonostante il rinnovo imminente infatti, la permanenza a Torino del portiere polacco è tutt’altro che scontata, soprattutto perché il CFO bianconero avrebbe sempre in mente il nome di Gianluigi Donnarumma. Il gioiello rossonero è uno dei pallini di Paratici, che infatti starebbe seriamente pensando di tornare alla carica per lui nella prossima sessione estiva di mercato. Potrebbe essere questa dunque la mossa a sorpresa con cui Paratici potrebbe spiazzare tutti: far rinnovare Szczesny per poi sacrificarlo sul mercato e partire all’assalto di Donnarumma. Il rinnovo di Gigio, che ha il contratto in scadenza con i rossoneri nel 2021, è molto lontano e secondo la Gazzetta dello Sport la società milanese avrebbe già fissato il prezzo del classe ’99: circa 50 milioni di euro. Un investimento importante, impensabile per una società che ha già in rosa un primo portiere come Szczesny. La deduzione logica porta ad una sola conclusione: se Paratici – come sembra – vorrà davvero tentare il colpo Donnarumma, allora per l’attuale portiere della Juventus potrebbero davvero aprirsi le porte del mercato e la sua cessione potrebbe diventare molto più che una semplice ipotesi. Non c’è però solo Donnarumma nella lista della spesa di Fabio Paratici in vista del prossimo calciomercato estivo, anzi. Il CFO bianconero starebbe infatti già lavorando concretamente su 8 nomi caldissimi che noi abbiamo racchiuso nella nostra gallery dedicata. Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con la raffica di tutti i possibili grandi colpi della prossima estate >>>VAI AL PRIMO