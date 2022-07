Calciomercato Juventus, succede di tutto: rottura De Ligt e novità Zaniolo!

Cosa succede con Matthijs de Ligt ? In brevissimo tempo, il difensore olandese è diventato il caso più spinoso del calciomercato della Juventus . Una situazione che potrebbe cambiare drasticamente tutte le carte in tavola per il mercato bianconero.

Il grande esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione De Ligt sul proprio profilo Twitter: "De Ligt-Juve: la rottura risale proprio a metà maggio quando lui ha espresso dubbi sul progetto tecnico, manifestando il desiderio di cambiare aria. Altro che ottimismo sul rinnovo…". Il giornalista è poi andato più nello specifico sul proprio sito ufficiale: "Matthijs de Ligt è sul mercato, su questo non ci sono dubbi […] Da informazioni in nostro possesso arriverà presto la proposta ufficiale del Chelsea da 70 milioni più eventuali bonus. Senza contropartite tecniche, così aveva chiesto la Juve malgrado i Blues avessero proposto qualche soluzione". Un'offerta che, se confermata, non soddisferebbe comunque la Juventus, che giocherebbe al rialzo. La trattativa però può entrare veramente del vivo a breve, con De Ligt sempre più lontano da Torino. In tutto ciò, i soldi derivanti dall'addio del difensore potrebbero sbloccare altri colpi in entrata. E proprio da questo punto di vista, Alfredo Pedullà ha riportato altre importantissime indiscrezioni <<<