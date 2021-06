Calciomercato Juventus, non solo CR7-Icardi: lo scambio è doppio!

La Juventus inizia a muovere i suoi primi ma importantissimi passi sul calciomercato. Sempre bollente il fronte Locatelli ma, come più volte vi abbiamo riferito, il fulcro decisivo della campagna acquisti bianconera sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. Tanto, se non tutto, ruoterà intorno al destino del fenomeno portoghese. Tra le poche squadre che si possono permettere e che hanno mostrato interesse per CR7 c'è sicuramente il PSG. I francesi accoglierebbero volentieri Ronaldo all'ombra della Torre Eiffel, soprattutto in caso di addio a Mbappé.