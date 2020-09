Calciomercato Juventus, ore bollenti: arrivano grosse novità per l’attacco!

Calciomercato Juventus, ore di fuoco per il nuovo attaccante: ecco le ultime news

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il casting per la nuova punta titolare va avanti. Il calciomercato della Juventus in entrata è incentrato su questo tema, con Andrea Pirlo che freme per avere a disposizione il prima possibile il suo nuovo attaccante. E queste, ovviamente, sono ore bollenti da questo punto di vista. Soprattutto perché pare sul punto di sbloccarsi definitivamente l’addio di Higuain. Facciamo dunque il punto su tutte le novità che stanno circolando in orbita bianconera. I nomi in ballo, salvo clamorose quanto improbabili sorprese, sono quattro: Edin Dzeko, Luis Suarez, Edinson Cavani e Alvaro Morata.

Il bosniaco, che per lungo tempo sembrava essere la primissima scelta della Vecchia Signora, si sta allontanando sempre di più. La Roma e Fonseca non vogliono farne a meno e anche il giocatore e la sua famiglia hanno dato segnali di voler rimanere nella Capitale. L’affare Milik con il Napoli poi ancora non si sblocca e anche per questo i giallorossi non hanno nessuna intenzione di dare il via libera alla partenza di Dzeko. Trattativa in fase di stallo, anche se ancora non tramontata del tutto. Anche quella che porta a Cavani è una pista che pian piano si sta raffreddando sempre di più. Il Matador avrebbe espresso qualche perplessità sul trasferimento a Torino visto il suo passato napoletano ma soprattutto, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe emersa una forte distanza economica tra la richiesta del giocatore e l’offerta della Juventus. Discorso diverso invece per Luis Suarez e per Alvaro Morata.

Il Pistolero è balzato in pole position nelle preferenze dei bianconeri e il giocatore ha messo al primo posto la Juventus. Tanto che le parti avrebbero già raggiunto un accordo di massima sull’ingaggio. A frenare il tutto però ci sono alcune questioni burocratiche relative al passaporto italiano del bomber e la buonuscita che Suarez chiede al Barcellona per liberarsi dal suo contratto. Oltretutto, con ogni probabilità, anche Juve e Barça dovranno mettersi d’accordo per un eventuale indennizzo che i bianconeri dovranno corrispondere al club catalano. La sorpresa delle ultime ore però riguarda Morata. Come riferito infatti dal Corriere dello Sport, l’attaccante spagnolo starebbe spingendo per tornare a Torino e sarebbe in pressing sulla dirigenza dell’Atletico Madrid per trovare una soluzione in tal senso. Secondo La Gazzetta dello Sport inoltre, sarebbe nata una nuova idea per riuscire a riportare Morata in bianconero: uno scambio di prestiti con l’Atletico tra il centravanti classe ’92 e Douglas Costa. Sono ore di fuoco: la sensazione è che a breve arriverà la svolta definitiva per uno dei quattro candidati a raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain. Ma non è ancora tutto. Nel frattempo infatti, occhio anche al mercato in uscita. Ora Pirlo può dare il via libera a ben 9 cessioni: ecco la lista nera! >>>VAI ALLA NOTIZIA