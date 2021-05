TORINO - Pronti, si parte. La Juventus ha raggiunto l'accordo per il ritorno di Allegri in panchina sulla base di un quadriennale e ora scalda i motori in vista del calciomercato estivo. Max, che godrà di pieni poteri in sede di mercato, avrà tanto lavoro da svolgere e tanti nodi da sciogliere. Ma la sua nuova era è pronta a nascere e potrebbe essere inaugurata subito con due grosse operazioni di calciomercato: il primo grande colpo in entrata e la prima grossa cessione <<<