Calciomercato Juventus – Buongiorno col botto: clamoroso addio possibile

Calciomercato Juventus

NOTIZIE JUVE – Buongiorno col botto, in una domenica che si preannuncia bollente. Ci sono diverse questioni di cui parlare, alcune delle quali rischiano di essere particolarmente sorpredenti. Nel senso che potrebbero regalare dei colpi di scena niente male. In questo senso, il sito web calciomercato.com ha fatto il punto della situazione sulle casse bianconere: “Un indebitamento finanziario netto che è sceso sotto quota 400 milioni ma che resta alto (385 milioni), e una perdita per il 2019-20 di 71 milioni di euro. Numeri che potrebbero peggiorare se la Juventus decidesse di caricare nel bilancio 2019-20 i 18 milioni di costo residuo di Higuain, con conseguente incremento del deficit a circa 90 milioni“. Qualcosa, che dunque, potrebbe aprire a nuovi scenari.

Ne è sicura la stessa fonte che infatti, assicura che se dovesse arrivare una buona offerta per Dybala, la Juventus non potrebbe non prenderla in considerazione. Per più motivi. La richiesta per il rinnovo – lo sanno tutti – è molto alta. E se questo non dovesse arrivare nemmeno nella prossima stagione, la Juve rischierebbe di perderlo a prezzo di saldo, per non vederlo andare via a zero l’anno seguente. E allora? Incredibile (doloroso) ma vero, ecco che il suo addio già oggi non affatto qualcosa da pazzi.

Se davvero sul banco della Juventus dovesse arrivare una buona offerta, che possa mettere tutti d’accordo, allora l’addio potrebbe davvero esserci. Con un attacco che il prossimo anno, a quel punto, sarebbe formato da CR7, Dzeko e probabilmente Suarez. Salvo colpi di scena, che al momento non ci sentiamo nemmeno di escludere. Visto che l’unica cosa certa alla Juventus in questo momento, è che l’aria di rivoluzione c’è. Si respira. Tanto che Pirlo può dare il via libera a ben 9 cessioni: ecco la lista nera! >>>VAI ALLA NOTIZIA