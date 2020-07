Calciomercato Juventus, bufera Sarri: sarà esonero? Ecco cosa sappiamo

Calciomercato Juventus, esonero Sarri: ecco le ultime news

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In casa bianconera in queste ore sono tornate di moda le critiche nei confronti di Maurizio Sarri e alcune pesanti indiscrezioni circa il suo futuro alla Juventus. Non è certo una novità: è successo già più volte nel corso di questa stagione, soprattutto a seguito di brutte sconfitte. Ad esempio dopo le due finali perse contro Lazio e Napoli, o anche nei giorni successivi alla sconfitta di Lione in Champions League. Dunque è tutto normale se in seguito al deludente – e per alcuni versi anche allarmante – crollo contro i rossoneri guidati da Pioli si siano riaccese le voci e le discussioni intorno al mister bianconero. Ma, nel concreto, Sarri rischia davvero l’esonero a fine stagione? Ecco cosa sappiamo: >>>CONTINUA A LEGGERE