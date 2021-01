Calciomercato Juventus, Paratici scatenato: “Ha in pugno un altro colpo!”

Calciomercato Juventus, nuova indiscrezione: altro colpo in arrivo?

TORINO – Tra i dirigenti più impegnati e attivi in questo calciomercato di gennaio, c’è sicuramente anche Fabio Paratici. Il CFO della Juventus infatti è alle prese con diverse situazioni di mercato, sia in uscita che in entrata. Per quanto riguarda le cessioni, ancora nulla di definito. In uscita, come sappiamo, c’è sicuramente Khedira, poi forse anche Bernardeschi. Per entrambi si ragiona e si valutano le possibili soluzioni. Juve molto più attiva invece per quanto riguarda gli acquisti. L’obbiettivo principale è consegnare a Pirlo la famosa quarta punta, di cui la Vecchia Signora ha certamente bisogno.

Ma Paratici guarda anche al futuro e lo ha dimostrato con i fatti. In arrivo infatti, anche se non da subito, ci sono Rovella E Reynolds. Due affari praticamente già chiusi dalla Juventus, con il primo che rimarrà a farsi ancora le ossa al Genoa per un anno e mezzo e il secondo che verrà momentaneamente “parcheggiato” al Benevento almeno fino al termine della stagione. Poi a breve potrebbe arrivare la fumata bianca anche per un altro giovane talento davvero molto interessante come Abdoulaye Dabo. L’esterno sinistro dovrebbe arrivare dal Nantes in prestito con diritto di riscatto. E non è ancora finita qui. Già perché, secondo gli ultimi rumors di calciomercato, la Juventus sarebbe pronta a dare l’assalto decisivo anche ad un altro gioiello che da qualche giorno è spuntato in orbita bianconera.

Stiamo parlando di José Juan Macías, attaccante messicano classe 1999 di cui in patria si parla un gran bene, tanto da essere etichettato come il “nuovo Aguero”. Secondo il noto portale spagnolo specializzato in calciomercato Fichajes.net, la Juve avrebbe addirittura già in pugno l’attaccante del Chivas, con Paratici che sarebbe ormai ad un passo dal colpo. Come successo con Reynolds però, se davvero l’affare andasse in porto, la Juve non potrebbe accogliere subito Macías a Torino, visto che il giocatore è extracomunitario. Da capire dunque se anche questo affare sarà condotto in sinergia con un altro club italiano. Come sottolineato poco fa però, la priorità della Juventus in questo mercato è una prima punta pronta subito. Ecco perché sul taccuino di Paratici sono finiti anche tantissimi altri nomi importanti per l’attacco. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<