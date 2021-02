Calciomercato Juventus, nuova idea: nel mirino c’è un piccolo fenomeno

Oltre ai soliti nomi noti, nei piani di calciomercato della Juventus ci sarebbero anche alcune sorprese: occhio ad un gioiello preziosissimo

redazionejuvenews

Il progetto giovani inaugurato ormai già da qualche tempo dal club bianconero è destinato a proseguire anche nelle prossime sessioni di calciomercato della Juventus. Fabio Paratici, dopo aver portato a Torino giocatori come Arthur, McKennie, Kulusevski e Chiesa, non intende fermarsi. Già a gennaio infatti il dirigente bianconero si è portato avanti in prospettiva futura, mettendo le mani su alcuni prospetti molto interessanti. Uno tra tutti? Nicolò Rovella, centrocampista acquistato dal Genoa e rimasto in Liguria a farsi le ossa. Sul classe 2001 avevano già messo gli occhi anche molti altri club importanti, ma la Juve ha bruciato tutti e se lo è assicurato prima che si potesse scatenare un'asta al rialzo. Operazioni del genere saranno il pane quotidiano del mercato della Juventus, che continua a sondare moltissimi altri prospetti dal futuro assicurato. Con particolare attenzione magari a qualche ghiotta occasione da non farsi sfuggire. E' proprio questo il caso dell'ultimo gioiello accostato alla Vecchia Signora nelle ultimissime ore.

Baby prodigio a sorpresa

Stavolta il radar bianconero si sarebbe spostato in Spagna, dove gioca uno dei talenti più interessanti del calcio mondiale. Stiamo parlando di Lee Kang-in, trequartista sudcoreano di proprietà del Valencia. Anche lui, come Rovella, è un classe 2001, ma ha già alle spalle una discreta esperienza tra i grandi. Lo scorso anno infatti Lee Kang-in ha collezionato 24 presenze in prima squadra tra Liga, Champions League e Copa del Rey, mentre in questa stagione è già a quota 19 partite disputate. Insomma, il centrocampista offensivo del Valencia è un giocatore già abbastanza rodato e ha già fatto vedere le sue grandi qualità, che lo hanno portato all'attenzione di vari top club europei. Tra questi, come riferisce calciomercato.com, ci sarebbe appunto anche la Juventus. E, come detto, il sudcoreano rappresenta anche una grande opportunità di mercato, visto che il suo contratto con il Valencia scade nel 2022 e il ragazzo non avrebbe intenzione di rinnovarlo.

In estate dunque gli spagnoli saranno costretti a venderlo, probabilmente a prezzo di saldo, per non rischiare di perderlo tra un anno a parametro zero. E c'è di più. La Juve infatti potrebbe contare anche su un alleato potente in questo possibile affare, cioè il super agente Jorge Mendes. Il manager portoghese, agente tra gli altri anche di Cristiano Ronaldo, è un amico personale e consulente di calciomercato di Peter Lim, il presidente del Valencia, e potrebbe dunque agevolare il passaggio di Lee Kang-in a Torino. Nel frattempo però, occhio anche a quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro per quanto riguarda la mediana bianconera, che pare destinata ad andare incontro ad una mezza rivoluzione in estate. Nella lista della spesa di Paratici infatti sarebbero finiti ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<