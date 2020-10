Calciomercato Juventus, novità dell’ultim’ora: pronta l’offerta da 30 milioni!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come spesso accade in questo periodo dell’anno, il tema calciomercato continua a fare da padrone. Si parla di quello che potrebbe accadere a gennaio e in prospettiva futura, con le indiscrezioni di mercato che riempiono giornali e siti web. Di fatto, tutti parlano di ciò che potrà accadere nel prossimo futuro. Relativamente alle notizie apparse in queste ultime ore, ce n’è una che desta particolare interesse in casa Juventus. A svelarla è stato il noto sito web Todofichajes.com, portale specializzato proprio in calciomercato.

Secondo i colleghi spagnoli, a breve alla Continassa potrebbe arrivare un’importante offerta da circa 30 milioni di euro per un giocatore bianconero. In particolare, l’Everton di Ancelotti avrebbe messo nuovamente nel mirino Adrien Rabiot, che torna a far parlare di sé dopo le voci della scorsa estate. Il centrocampista francese sarebbe un pallino dell’allenatore italiano che lo conosce bene, avendolo allenato e fatto esordire tra i grandi al PSG. Ecco dunque spiegato l’interesse del club inglese, che sarebbe pronto ad investire una cifra non indifferente per Rabiot. E la Juve cosa ne pensa?

Con Pirlo in panchina, il mediano classe '95 ha riconquistato posizioni rispetto al passato. Se fino a qualche mese fa il futuro di Rabiot alla Juventus era messo in seria discussione, con l'arrivo del Maestro le voci sono rientrate. Almeno per il momento. Già perché il francese sta continuando a non convincere particolarmente e un'offerta da 30 milioni potrebbe far vacillare i bianconeri. Con la cessione di Rabiot infatti, la Juve potrebbe mettere a bilancio una plusvalenza netta molto importante, oltre a risparmiare su un ingaggio decisamente pesante. In caso di addio, ovviamente, la Juventus dovrebbe tornare sicuramente sul mercato per un altro centrocampista, vista anche la situazione da separato in casa di Khedira.