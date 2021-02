Calciomercato Juventus, che notizia! Paratici su un giocatore del Liverpool

La lista della spesa della Juventus per il prossimo calciomercato si arricchisce di un nuovo nome davvero grosso: le ultime

In questo periodo, le indiscrezioni e le suggestioni per il prossimo calciomercato estivo si sprecano . Fioccano notizie e grandi nomi e la Juventus, come sempre, è sempre uno dei club più chiacchierati. In effetti, questo è un momento abbastanza caldo, perché è ora - lontano dai riflettori del mercato - che i dirigenti delle varie squadre iniziano a lavorare e a programmare le future mosse. Fabio Paratici non fa certo eccezione, anzi il CFO bianconero è da sempre abituato a muoversi con largo anticipo, soprattutto per quanto riguarda una precisa tipologia di obiettivi, cioè quei giocatori che al termine della stagione potrebbero svincolarsi dai loro club a parametro zero . Paratici è un asso di questo tipo di acquisti e anche quest'anno potrebbe riservare qualche sorpresa delle sue. E, stando alle ultime notizie, potrebbero anche essere belle grosse.

Già perché, come vi abbiamo riportato nel corso di queste ultime settimane, di big in scadenza nel mirino della Juventus ce ne sono davvero tanti. Dalle suggestioni Sergio Ramos, Aguero e Di Maria fino ad arrivare a obiettivi molto concreti come Memphis Depay. Solo per citare i nomi più altisonanti. E a questi se ne sarebbe aggiunto anche un altro tutto nuovo e decisamente pesante. Quello cioè di Georginio Wijnaldum, centrocampista totale che a giugno potrebbe lasciare il Liverpool da svincolato. Un parametro zero di lusso insomma, sul quale - secondo quanto riferito da As - avrebbe messo gli occhi anche la Juve, sempre alla ricerca di centrocampisti di livello per rinforzare il reparto della mediana in vista della prossima stagione. Sull'olandese classe '90 ci sarebbero anche i nerazzurri di Conte e Marotta e il Barcellona. Un giocatore di questo livello a costo zero è ovviamente un obiettivo ghiottissimo per qualsiasi top club europeo, vedremo sa la Juventus farà veramente la sua mossa. Nel frattempo però, i bianconeri avrebbero puntato anche molti altri giocatori per rinforzare la propria mediana, destinata ad una mezza rivoluzione in estate. Sulla lista della spesa di Paratici infatti sarebbero finiti anche altri 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<