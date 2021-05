Calciomercato Juventus, ora un mercato da Champions: 6 colpi, tutti i nomi

TORINO - La qualificazione alla prossima Champions League permetterà alla Juventus di operare in maniera importante sul calciomercato. Anche perché questa stagione ha dimostrato che c'è da intervenire eccome per rinverdire e rinforzare la rosa bianconera. Tanti giocatori (come vedremo più avanti) lasceranno Torino, mentre molti altri ne dovranno arrivare. In programma, almeno inizialmente, ci sarebbero almeno 6 colpi molto importanti e per tutti i reparti: ecco dunque tutti i nomi sulla lista di calciomercato della Juve <<<