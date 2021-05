Calciomercato Juventus, è rivoluzione: in 13 a rischio addio, le percentuali

TORINO - Ci avviamo verso un'estate caldissima per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Dopo una stagione decisamente negativa, è inevitabile che si vada verso una rivoluzione profonda, che interesserà tanto la guida tecnica quanto la rosa bianconera. Quasi una rifondazione, un ricambio generazionale che di fatto ha già tagliato fuori un pilastro storico come Gigi Buffon. Ma il portierone non sarà di certo l'unico a salutare la Juve a fine stagione, anzi. Noi dunque abbiamo fatto il punto della situazione su chi potrebbe dire addio a breve alla Vecchia Signora con il nostro borsino delle possibili partenze. Iniziamo subito dunque con la veloce carrellata dei 13 nomi a rischio, partendo dalle percentuali più basse fino ad arrivare a quelle più alte: ecco la lista completa <<<