La dirigenza bianconera starebbe valutando di abbandonare la pista che porta a Robert Lewandowski. Nonostante il centravanti venga stimato dal club bianconero e dallo stesso Spalletti, all’interno dell’ambiente Juventus si stanno facendo della valutazioni su chi dovrà essere il prossimo numero nove dei bianconeri.

Senz’altro l’attaccante polacco, garantirebbe gol ed esperienza internazionale, ma in estate compirà 38 anni e questo sarebbe uno dei motivi che starebbero facendo riflettere il club bianconero. Inoltre molto dipenderà anche dall’eventuale qualificazione alla prossima edizione della Champions League, traguardo che cambierebbe molto le mosse sul mercato della Vecchia Signora.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, c’è stato un incontro con il suo procuratore Pini Zahavi, ma i discorsi sembrerebbero essere non andati avanti. Al momento quindi la situazione resta in una fase di stallo, ma a breve potranno esserci aggiornamenti sulle eventuali mosse della Juventus.

Le parole di Fabrizio Romano

Sul punto è intervenuto l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che in un video su YouTube si è espresso così:

“Su Lewandowski la missione c'è stata sia a Milano che a Barcellona. Ad oggi quello che posso dirvi è che la Juventus non si scalda, quindi vi confermo che la Juve al momento considera i costi dell'operazione legati anche all'età eccessivi. I bianconeri hanno altri programmi in attacco. C'è stato proprio un incontro diretto con un dirigente della Juventus, ma al momento la Juve sul discorso di Lewandowski non procede".