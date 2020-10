Calciomercato Juventus, ipotesi colpo super: adesso si parla anche di…

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il tema calciomercato si conferma essere sempre d’attualità in casa Juventus e non solo. In questi ultimi giorni infatti stanno circolando una miriade di grandi nomi accostati alla Vecchia Signora, di cui vi abbiamo sempre parlato. Vi abbiamo riportato indiscrezioni riguardanti ad esempio giocatori come Mbappé, Sergio Ramos, Alaba, Isco, Marcelo, solo per citarne alcuni. Ma la girandola di candidati alla maglia bianconera in vista del futuro continua ad arricchirsi di giorno in giorno.

L’ultima suggestione arrivata dalla Spagna e lanciata da Don Balon parla dell’interesse della Juventus nei confronti di un altro big di proprietà del Real Madrid, club con cui sembra esserci un vero filo diretto di mercato. In effetti la situazione in casa Real non è assolutamente delle più semplici e in arrivo sembrerebbe esserci una vera e propria rivoluzione generale che colpirà parecchi giocatori destinati all’addio. Molti dei quali, appunto, piacciono alla Juventus. Qual è dunque il nuovo big accostato ai bianconeri?

Dopo Isco, Sergio Ramos e Marcelo, adesso è arrivato il turno anche di Casemiro. Anche il mediano brasiliano, stando a quanto riferito dal portale iberico specializzato in calciomercato, sarebbe sul piede di partenza e la Juve sarebbe molto interessata. Un’ipotesi davvero affascinante, ma ovviamente anche molto complicata. Sia perché i costi dell’operazione sono decisamente molto alti, sia perché su Casemiro avrebbe messo gli occhi anche il ricchissimo Chelsea di Abramovic. Staremo a vedere se questa indiscrezione troverà conferme nel corso delle prossime settimane. Ma non è ancora tutto. Rivoluzione bianconera, parte il progetto giovani: in arrivo altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA